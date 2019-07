Barclays voert koersdoel AkzoNobel flink op

Gepubliceerd op | Views: 1.924

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van Barclays hebben hun koersdoel voor AkzoNobel flink opgeschroefd. De marktvorsers rekenen in een nieuw rapport op een koers van 100 euro. Dat komt neer op een verhoging met 12 procent.

Het gaat tevens om het hoogste koersdoel voor AkzoNobel in het analistenoverzicht bij persbureau Bloomberg. Daar is de gemiddelde koersdoel 84,82 euro. De kenners van Barclays denken dat het Nederlandse verfconcern eerdere operationele problemen eindelijk "in de achteruitkijkspiegel" heeft. Daarmee zou AkzoNobel op koers liggen om een betrouwbare kasstroom te genereren.

Barclays handhaaft zijn advies voor het aandeel op overweight. AkzoNobel sloot donderdag op 82,45 euro.