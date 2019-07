Drama Alitalia sleept zich voort...spoorwegen en tolwegen en binnenkort ook de vuilnisophaaldiensten zijn geinteresseerd maar allesbehalve kapitaalkrachtig.

too big to fail en mag niet failliet (dan namelijk ook geen afhandeling op alle It. luchthavens...is ook Alitalia personeel).

Brussel is machteloos en ze gaan hun gang maar daar.