Huawei tegen de VS: haal ons van zwarte lijst

Iemand schreef het al eens; Xi heeft er geen moeite mee om zijn volk gewoon nog meer uren te laten werken of gras te laten eten. Maar buigen? No way.

Ondertussen pompt China heel veel geld in Afrika. En daar zit veel meer groeipotentie dan in het oververzadigde usa. Europa zal ondanks onze zogenaamde normen en waarden ook niet vies zijn van een deal met China. Ik denk dat USA zich zelf steeds meer buitenspel gaat zetten door zelfoverschatting.