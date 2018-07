quote: pietje-2005 schreef op 12 jul 2018 om 23:54:

Maar de franse staat is toch aandeelhouder?

Nou, dan zullen ze toch echt wel iets te zeggen willen hebben, en dat zullen ze ook achter de gordijnen ook doen, natuurlijk.

Sorry Pietje, maar jij snapt het spelletje nog niet. Natuurlijk willen ze iets te zeggen hebben. Maar het is over en uit voor de Franse staat. Misgegokt. En die Franse vakbonden kunnen het helemaal vergeten. Je kunt wel blijven staken, maar wees tevreden met hetgeen je hebt. De vakbonden hebben nog nooit welke positieve bijdrage dan ook geleverd. Niet in Nederland, ook niet daarbuiten.Hou le grote wafel en wees blij dat er nog " werkgelegenheid wordt geboden. Schreewerds zijn het.