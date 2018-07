Broadcom hard onderuit op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 306

NEW YORK (AFN) - Chipproducent Broadcom ging donderdag op de beurs in New York hard onderuit. Het bedrijf verraste met de overname van softwarebedrijf CA Technologies voor een bedrag van bijna 19 miljard dollar. Het sentiment op Wall Street was overigens positief, geholpen door de wegebbende handelsspanningen. Chinese en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders zetten de deur voor onderhandelingen op een kiertje.

De leidende Dow-Jonesindex stond halverwege de sessie 0,9 procent hoger op 24.912 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 2796 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,2 procent tot 7809 punten.

Gevraagd naar het conflict met de Verenigde Staten, zei de Chinese viceminister voor Handel tegenover Bloomberg dat ,,we moeten praten als er een handelsgeschil is''. Deze opmerking wijst volgens kenners op de bereidheid tot onderhandelen. Ook de voorzitter van de Amerikaanse handelsorganisatie NFTC benadrukte het belang van onderhandelingen.

Delta Air Lines

Broadcom zag 15 procent van zijn beurswaarde verdampen. Kenners zetten vraagtekens bij de overlap tussen diensten van Broadcom en CA Technologies. Het aandeel CA Technologies maakte een koerssprong van 18 procent.

Delta Air Lines stelde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar naar beneden bij, wegens sterk gestegen brandstofprijzen, maar won toch 1,4 procent. De luchtvaartmaatschappij kwam ook met beter dan verwachte resultaten op de proppen.

Euro

Onlinevideodienst Netflix verloor bijna 2 procent na een adviesverlaging door UBS. De analisten uitten hun zorgen over de huidige waardering van het aandeel. Andere techaandelen als die van Facebook, Amazon en Microsoft stegen tot 2,1 procent, geholpen door de wegebbende nervositeit onder beleggers.

L Brands, moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, presenteerde lager dan verwachte verkoopcijfers voor juni en verloor dik 10 procent. Kabelbedrijf Comcast (plus 1,4 procent) verhoogde zijn bod op mediaconcern Sky, waar ook 21st Century Fox (min 0,7 procent) op aast. Fox verhoogde eerder deze week ook al zijn bod op Sky.

De euro was 1,1672 dollar waard, tegen 1,1686 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 69,74 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 73,70 dollar per vat.