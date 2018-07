Batenburg neemt toeleverancier Adelco over

Gepubliceerd op | Views: 206

AMSTERDAM (AFN) - Batenburg Techniek heeft de overname afgerond van toeleverancier Adelco. Dat maakte de beursgenoteerde technisch dienstverlener bekend, zonder de overnamesom te noemen. De overname past volgens Batenburg in de strategie om te groeien in de toelevering van producten en diensten aan de industrie.

Adelco is onder meer gespecialiseerd in displays voor industriële toepassingen en componenten voor draadloze communicatie en was vorig jaar goed voor een omzet van 11 miljoen euro. De productlijnen van Adelco zullen de divisie Industriële Componenten van Batenburg versterken.