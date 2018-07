Wall Street hoger door afnemende spanningen

Gepubliceerd op | Views: 520

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Dat Chinese en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders de deur voor onderhandelingen op een kiertje hebben gezet, zorgde voor enige opluchting bij beleggers.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,7 procent hoger op 24.877 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2787 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg ook 0,5 procent tot 7756 punten.

Gevraagd naar het conflict met de Verenigde Staten, zei de Chinese viceminister voor Handel tegenover Bloomberg dat ,,we moeten praten als er een handelsgeschil is''. Deze opmerking wijst volgens kenners op de bereidheid tot onderhandelen. Ook de voorzitter van de Amerikaanse handelsorganisatie NFTC benadrukte het belang van onderhandelingen.

Delta Air Lines stelde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar naar beneden bij, wegens sterk gestegen brandstofprijzen, maar won toch 2,2 procent. De luchtvaartmaatschappij kwam ook met beter dan verwachte resultaten op de proppen.