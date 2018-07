'Wall Street opent met plussen'

Gepubliceerd op | Views: 622

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een hogere opening. De zorgen over het internationaal handelsconflict lijken minder geworden, nu Chinese en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders de deur voor onderhandelingen op een kiertje hebben gezet. De handel zal verder in het teken staan van een aantal macro-economische publicaties.

Gevraagd naar het conflict met de Verenigde Staten, zei de Chinese viceminister voor Handel tegenover Bloomberg dat ,,we moeten praten als er een handelsgeschil is''. Hoewel Peking nog altijd dreigt met vergeldingen voor iedere Amerikaanse importheffing, wijst deze opmerking volgens kenners op de bereidheid tot onderhandelen. Ook de voorzitter van de Amerikaanse handelsorganisatie NFTC benadrukte het belang van onderhandelingen.

Beleggers kijken ook naar een aantal cijfers van de Amerikaanse overheid. Zo kwam het maandelijkse inflatiecijfer van juni uit op 2,9 procent op jaarbasis. De stijging van de consumentenprijzen is belangrijk voor beleggers, omdat de Federal Reserve zijn rentebeleid daar deels op baseert. Verder viel het aantal steunaanvragen lager uit dan vorige week.

Delta Air Lines

Aan het bedrijvenfront is er aandacht voor het softwarebedrijf CA Technologies en chipmaker Broadcom. De bedrijven zijn definitief akkoord over de overname van CA Technologies door Broadcom voor bijna 19 miljard dollar.

Delta Air Lines stelde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar naar beneden bij, wegens sterk gestegen brandstofprijzen. De luchtvaartmaatschappij meldde voor het afgelopen kwartaal evenwel beter dan verwachte resultaten.

L Brands, moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, presenteerde lager dan verwachte verkoopcijfers voor juni. Kabelbedrijf Comcast weet de aandacht op zich gericht wegens de verhoging van zijn bod op mediaconcern Sky, waar ook 21st Century Fox op aast.

Dow Jones

Een aantal technologiefondsen komt mogelijk in beweging nu er handtekeningen zijn gezet onder een overeenkomst tussen de Amerikaanse regering en de Chinese smartphonemaker ZTE . Dat bedrijf mag weer producten afnemen van Amerikaanse leveranciers, zoals Qualcomm. Eerder zuchtte het bedrijf nog onder Amerikaanse sancties wegens ongeoorloofde leveringen aan Iran.

Woensdag sloten de beurzen in New York in de min. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 24.700,45 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 2774,02 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 7716,61 punten.