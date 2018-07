Groen licht nieuwe topman Holland Colours

Gepubliceerd op | Views: 247

APELDOORN (AFN) - De aandeelhouders van Holland Colours zijn akkoord met de benoeming van Coenraad Vinke tot nieuwe topman. Hij is de opvolger van Rob Harmsen. Die was sinds januari 2012 topman van de producent van verfpigmenten.

Op de aandeelhoudersvergadering is tevens onder meer de raad van commissarissen beperkt tot vier leden. De commissarissen Jan Willem de Heer en Martin Kemper zijn afgetreden en Gert-Hein de Heer is benoemd tot nieuwe commissaris. Verder is de statutaire directie uitgebreid naar drie leden en is Eelco van Hamersveld aangesteld als als statutair directeur Innovatie en Technologie.

Het voorstel tot statutenwijziging is niet ter stemming gebracht, omdat er niet voldaan is aan het vereiste dat driekwart van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn. Daarover houdt Holland Colours op 27 augustus nog een buitengewone aandeelhoudersvergadering.