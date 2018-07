Winstalarm Delta Air om brandstofkosten

De kosten voor brandstof stegen met een derde tot 578 miljoen dollar. Moet zijn : De kosten voor brandstof stegen met 578 miljoen tot 2341 miljoen dollar een derde meer dan in 2017.



Adjusted fuel expense increased $578 million, or 33 percent, relative to June quarter 2017. Delta’s adjusted fuel price per gallon for the June quarter was $2.17, which includes $45 million of benefit from the refinery.