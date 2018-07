Gepubliceerd op | Views: 1.050 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen krabbelden donderdag weer wat op na de stevige verliesbeurt een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China aan de kant, maar bleven de ontwikkelingen scherp in de gaten houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 554,30 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 771,17 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,3 procent. Londen klom 0,6 procent.

Bij de hoofdfondsen ging ArcelorMittal aan kop met een winst van 1,4 procent. De staalmaker was een dag eerder nog de sterkste daler door de handelszorgen. Het nieuws dat ArcelorMittal samen met vijf andere bedrijven in Duitsland is beboet wegens het maken van verboden prijsafspraken had weinig impact op de handel. Supermarktconcern Ahold Delhaize stond onderaan met een min van 1,1 procent.

Philips

Philips won 0,1 procent. Het zorgtechnologiebedrijf gaat vier ziekenhuizen in Duitsland voorzien van medische beeldvormende apparatuur. De totale waarde van de deals is circa 140 miljoen euro.

In de MidKap voerde Arcadis (plus 1,6 procent) de stijgers aan. Een consortium met het advies- en ingenieursbureau heeft negen raamcontracten binnengehaald voor diensten aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sterkste dalers waren chipbedrijf Besi en optiekketen GrandVision met verliezen van 0,9 procent.

Fagron

Bij de kleinere bedrijven steeg Fagron 5,6 procent na een positief analistenrapport. Kepler Cheuvreux startte het volgen van het apothekersbedrijf met een koopadvies.

Norwegian Air won 6,6 procent in Oslo. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij boekte in het tweede kwartaal meer winst dan verwacht. In Parijs daalde PSA Peugeot Citroën 0,8 procent, ondanks dat de Franse automaker in de eerste jaarhelft een recordaantal voertuigen wist te verkopen.

Sky klom ruim 2 procent in Londen. Het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast heeft het bod op het Britse mediaconcern opgevoerd tot 14,75 pond per aandeel. Daarmee overtreft het de laatste bieding van concurrent 21st Century Fox, het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch.

De euro was 1,1676 dollar waard, tegen 1,1719 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 71,03 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 74,81 dollar per vat.