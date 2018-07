Duitse boete ArcelorMittal om prijsafspraken

Gepubliceerd op | Views: 1.062 | Onderwerpen: Duitsland, staal

BONN (AFN) - Staalproducent ArcelorMittal is samen met vijf andere bedrijven in Duitsland beboet wegens het maken van verboden prijsafspraken. Ook zouden ze concurrentiegevoelige informatie hebben uitgewisseld. In totaal moeten de zes bedrijven, een branchevereniging en tien betrokken personen een boete van 205 miljoen euro betalen.

Hoe groot het aandeel van ArcelorMittal in de boete is, is niet bekend. De Duitse toezichthouder Bundeskartellamt meldde wel dat ArcelorMittal en drie andere bedrijven hebben meegewerkt aan het onderzoek. Het Bundeskartellamt onderzoekt nog vier andere bedrijven en één organisatie.

Het onderzoek werd afgetrapt met een sectorbrede inval in november 2015. De Duitse autoriteiten deden dat naar aanleiding van een verklaring van de Oostenrijkse staalmaker Voestalpine, die als klokkenluider aan een boete ontkomt. De verboden prijsafspraken werden zeker van 2004 tot en met 2015 gemaakt.