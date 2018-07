Gepubliceerd op | Views: 1.197 | Onderwerpen: OPEC

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De olieproductie van de Golfstaten in oliekartel OPEC kan mogelijk worden opgerekt naar het maximale niveau om de wegvallende productie in Venezuela en Iran op te vangen. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse rapport.

Volgens het IEA zal daardoor de reservecapaciteit van OPEC-leider Saudi-Arabië sterk onder druk komen te staan. Vorige maand verhoogde Saudi-Arabië zijn dagelijkse productie met 430.000 vaten per dag tot 10,46 miljoen vaten en de Saudi's hebben al aangegeven de productie mogelijk op te willen krikken naar het record van 11 miljoen vaten per dag. Het IEA ziet een reservecapaciteit voor Saudi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten van 2,1 miljoen vaten om eventuele wegvallende productie elders op te kunnen vangen.

De productie in Venezuela kan volgens het IEA tegen het einde van dit jaar krimpen tot minder dan 1 miljoen vaten per dag, wat een neergang van 40 procent in heel 2018 zou inhouden. Door de diepe economische crisis in het land wordt de oliesector zwaar gehinderd. Daarnaast staat de olie-export van Iran onder druk door de Amerikaanse sancties, die kopers van Iraanse olie afschrikken. Verder heeft de productie in Libië te maken met verstoringen.