ING positief over fabriek Avantium.

Gepubliceerd op | Views: 1.448

AMSTERDAM (AFN) - De eerste concrete resultaten van Avantiums Zambezi-fabriek, die door het chemisch technologiebedrijf is omgedoopt tot Dawn Tech, zijn over een halfjaar tot een jaar beschikbaar. Dat verwachten analisten van ING na de investeerdersdag van Avantium en een bezoek aan de pilotfabriek. ING is positief gesteld over de fabriek.

In de fabriek in Delfzijl worden houtsnippers met behulp van zoutzuur omgezet in glucose en lignine. Avantium gaf eind juni aan dat er al zicht is op commercieel gebruik van de locatie. Een consortium van AkzoNobel, RWE, Staatsbosbeheer en Chemport Europe gaat een ecosysteem voor de raffinaderij ontwikkelen.

ING schat de waarde van de wereldwijde markt voor industriële glucose op 21 miljard dollar en mocht Avantium commercieel slagen met Dawn Tech, dan kan dat een waarde van 9,94 euro toevoegen aan de aandelenprijs. Als alles soepel loopt zou de eerste productie in 2021/2022 kunnen beginnen.

Het advies is buy, met een koersdoel van 12,90 euro. Avantium noteerde donderdag omstreeks 09.50 uur een plus van 3 procent op 5,55 euro.