Onderwerpen: Frankrijk, inflatie

PARIJS (AFN) - De consumentenprijzen in Frankrijk zijn in juni met 2 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat liet het Franse statistiekbureau weten op basis van een definitief cijfer.

Economen hadden gemiddeld verwacht dat de inflatie zou stijgen naar 2,1 procent. In mei bedroeg de Franse inflatie ook 2 procent. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd voor juni een inflatie gemeten van 2,3 procent, net als in mei.