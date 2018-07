'Openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.698

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam opent donderdag waarschijnlijk met winst. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens hoger beginnen na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers lijken de zorgen over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China even aan de kant te schuiven.

Op het Damrak staat Unilever in het nieuws. Een grote aandeelhouder heeft zijn zorgen geuit over de verhuizing van het hoofdkantoor van het levensmiddelenconcern naar Nederland. Deze verhuizing kan leiden tot een geforceerde verkoop van aandelen, zei Nick Train, medeoprichter van Lindsell Train, tegen zakenkrant Financial Times. Unilever zal bij de verhuizing waarschijnlijk komen te vervallen uit de FTSE 100-index van de beurs in Londen.

Arcadis liet weten dat een consortium van het advies- en ingenieursbureau met consultancybedrijf Berenschot en ontwerpbureau Posad negen raamcontracten heeft binnengehaald voor diensten aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De contracten hebben een totale waarde van 11 miljoen euro.

Koopadvies

Het aandeel Fagron zal mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. Kepler Cheureux startte het volgen van het apothekersbedrijf met een koopadvies.

Aan het overnamefront heeft het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast het bod op het Britse mediaconcern Sky opgevoerd. Daarmee overtreft het de laatste bieding van concurrent 21st Century Fox. Comcast biedt nu 14,75 pond per aandeel voor Sky. 21st Century Fox, het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch, is bereid 14 pond per aandeel te betalen voor de aandelen Sky die het nog niet bezit.

Dow Jones

De Europese beurzen sloten woensdag flink lager. De AEX-index zakte 1,3 procent tot 553,25 punten en de MidKap leverde 0,6 procent in tot 769,37 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 1,5 procent kwijt. Ook in New York werden verliezen geleden. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 24.700,45 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent.

De euro was 1,1678 dollar waard, tegen 1,1719 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 70,84 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 74,70 dollar per vat.