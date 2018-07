Zwakkere yen stuwt Nikkei

Gepubliceerd op | Views: 700

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een stevige winst gesloten. Beleggers schoven de handelszorgen even aan de kant na de flinke verliesbeurt een dag eerder. De stemming werd daarbij gesteund door een daling van de Japanse yen. Ook elders in het Verre Oosten toonden de beursgraadmeters herstel.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 1,2 procent hoger op 22.187,96 punten en werkte daarmee het verlies van een dag eerder weer weg. SoftBank, een zwaargewicht in de index, dikte ruim 6 procent aan. Persbureau Reuters meldde dat het Amerikaanse hedgefonds Tiger Global een belang heeft opgebouwd in het Japanse telecombedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar.

Het farmaceutische concern Eisai zette de opmars voort en klom 8 procent. Het aandeel zit sinds de bekendmaking vorige week van positieve onderzoeksresultaten van een medicijn tegen Alzheimer in de lift en beweegt rond een recordniveau. Het Japanse retailbedrijf Lawson zakte daarentegen ruim 1 procent na een winstdaling in het eerste kwartaal.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de plus. ZTE maakte een koerssprong van 26,8 procent. De Chinese telecomfabrikant heeft een akkoord getekend met de Verenigde Staten waardoor het bedrijf zijn activiteiten weer kan hervatten. De sancties tegen het bedrijf, dat Amerikaanse producten doorverkocht aan Iran, worden opgeheven na betaling van een fikse boete.

De beurs in Shanghai kreeg er 2,2 procent bij. De All Ordinaries in Sydney steeg 1 procent en de Kospi in Seoul klom 0,5 procent.