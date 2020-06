Koopjesjagers slaan toe op Wall Street

Iedereen wordt lekker in de maling genomen. Indexen in het rood in de VS en dan komt Moderna weer met een aankondiging over een vaccin.



Vermoed nog steeds dat we ergens de aankomende weken / maanden een goede draai naar beneden gaan maken. Het lijkt echt op een kaartenhuis. Hoewel de AEX niet duur lijkt zet ik zeker niet in op long. Kansen dienen zich aan als koersen laag staan en bijna niemand nog aandelen lijkt te willen. Dat is nu zeker niet het geval.