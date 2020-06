Retail Estates schold voor 5,5 miljoen euro aan huur kwijt

Gepubliceerd op | Views: 13

TERNAT (AFN) - Winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft de voorbije periode al voor bijna 5,5 miljoen euro aan huren kwijtgescholden als gevolg van de coronacrisis. Het concern, dat verschillende winkelcentra heeft in België en Nederland, nam de huurlasten in de periode van winkelsluitingen voor een groot deel van zijn huurders voor 50 procent op zich.

Met 493 huurders van winkelpanden werd een overeenkomst bereikt. 22 Belgische horecazaken hoefden in de periode dat zij hun deuren noodgedwongen moesten sluiten helemaal geen huur over te maken. Alles bij elkaar komt het erop neer dat Retail Estates een volledige maand huur kwijtscheld. De aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming stelt dat de kosten om de coronacrisis te doorstaan nog kunnen oplopen.

Met 43 huurders werd geen overeenkomst bereikt. In totaal gaat het in deze om 1,6 miljoen euro aan huur die zij aan Retail Estates verschuldigd zijn. Na het lopende kwartaal tot en met juni zal een en ander in de cijfers duidelijk worden.

Sterkste resultaat ooit

In het boekjaar dat liep tot en met maart boekte het bedrijf zijn sterkste operationele resultaat ooit. Het zogeheten EPRA-resultaat kwam uit op 69,2 miljoen euro. Dat betekende een stijging van 13,6 procent op jaarbasis. Het nettohuurresultaat dikte met 13,3 procent aan tot 107,6 miljoen euro.

De bezettingsgraad was eind maar 97,9 procent, dicht bij het doel van 98 procent van de onderneming.