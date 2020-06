Consumentenvertrouwen VS loopt op

Het is een indicator, vanuit daar extrapoleer je de rest van de maand. Ander woord is; prognose. Als dat bijvoeglijk naamwoord er tussen had gestaan, was het completer en beter geweest.Ger1948; dat klopt. En dat doen we hier ook met de aankomende verkiezingen in maart. VVD loopt goed in de peilingen en dus gaan we geen bezuinigingen doorvoeren en of andere maatregelen treffen die mens en bedrijf schaadt. Daarna.......da's een ander verhaal...in de VS en hier. En daarom gaat deze (wallstreet & mainstreet) economie nog wel even doorrommelen....minstens tot diep in volgend jaar. Dit is geen gevoel, maar historisch gezien correct.Let wel, we zitten in de 90 cyclus. Die gaat terug tot voorbij het romeinse rijk. Ongeveer iedere 90jr vindt er een hele grote correctie plaats en kan zomaar een jr of 3 duren. Weet u nog bijvoorbeeld; 2020 - 90 jaar? = ....Neem de tijd en wees wijs. Juist het zigzaggen in de jaren 30 heeft beleggers financieel leeggetrokken. Iedere keer dacht men; buy the dip...Veel gok-plezier het komende jaar !