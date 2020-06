American Airlines voorziet zware omzetklap

Gepubliceerd op | Views: 434 | Onderwerpen: luchtvaart

FORT WORTH (AFN) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines denkt dat de omzet in het tweede kwartaal maar een tiende zal bedragen van die van vorig jaar. Het bedrijf zag de totale capaciteit van de vluchten die het uitvoerde met driekwart afnemen.

American Airlines denkt wel de grootste dip achter de rug te hebben. Door kostenbesparingen en een aantrekkende vraag stroomt het geld er iets minder hard uit. Was dat in april nog ruim 100 miljoen dollar per dag, nu vliegt er nog 40 miljoen dollar per dag uit. Dat getal is beter dan het bedrijf eerder verwachtte. Eind 2020 moet de zogeheten cash burn op nul staan.

Het aantal passagiers dat American vervoert neemt ook weer aanzienlijk toe. In april waren dat er nog 31.000 per dag, in mei ging het al om meer dan het viervoudige: 129.000 mensen per dag. De vliegtuigen die nog vlogen zaten dan ook aanzienlijk voller.

In juli wil de luchtvaartmaatschappij weer 55 procent van haar normale binnenlandse aantal vluchten uitvoeren en 20 procent van de vluchten buiten de Verenigde Staten.