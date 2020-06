'Update Accell beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - Fietsenfabrikant Accell heeft een update gegeven die positiever was dan verwacht. Dat is het oordeel van analisten van ING. Ze wijzen erop dat de fietsverkoop van het moederbedrijf van onder andere Batavus en Koga in mei sterk was hersteld, nadat het coronavirus voor een grote daling in de voorgaande twee maanden had gezorgd.

Accell maakte bekend dat de omzet, door de keldering in april en mei, dit jaar 5 procent lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst daalde met 40 procent tot 28 miljoen euro, mede door toeleveringsproblemen in China die voor hogere kosten zorgden. Verder heeft het bedrijf een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten van 115 miljoen euro, met garanties van de overheid.

ING wijst erop dat het extra krediet een financiële buffer moet bieden voor het geval dat de coronapandemie langer aanhoudt. Marktvorsers maakten zich het meeste zorgen om de financiële gezondheid van het bedrijf, door de hoge schuldpositie. Dit probleem is nu aangepakt door Accell, stellen ze. ING hanteert een hold-advies en koersdoel van 19 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 11.40 uur 3,1 procent hoger op 21,65 euro.