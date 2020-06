'PostNL mogelijk onder druk door juridisch getouwtrek'

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - PostNL ligt na de ongeldigverklaring van de vergunning voor de fusie met Sandd in de toekomst mogelijk meer onder een vergrootglas. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot lager rendement bij de postbezorgingsdivisie van PostNL, stellen analisten van KBC Securities.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde donderdag dat de vergunning van het ministerie van Economische Zaken voor de samensmelting van PostNL en Sandd niet geldig is. Over de vraag of de fusie moet worden teruggedraaid, liet de bestuursrechter zich niet uit. Volgens PostNL, dat in de zaak tegen het ministerie formeel geen partij is, betekent de uitspraak niet dat de fusie van de baan is.

KBC verwacht lang juridisch getouwtrek rond de kwestie, nu de bal bij het ministerie van Economische Zaken ligt. Daarmee zal PostNL ook vaker onderwerp zijn van onderzoek op het vlak van juridische zaken en regelgeving, wat negatief kan zijn voor de resultaten van de postdivisie.

ING benadrukt dat PostNL geen partij was in de rechtszaak, en dan ook niets verweten kan worden. De vergunning voor de fusie was immers al verleend.

KBC hanteert een hold-advies en verlaagt het koersdoel van 1,70 euro naar 1,50 euro. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 2,75 euro.

Het aandeel stond vrijdag omstreeks 10.40 uur 0,3 procent lager op 1,40 euro.