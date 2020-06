'DSM versterkt positie bij diervoeding met Erber'

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM versterkt met de overname van het Oostenrijkse Erber Group zijn positie op de markt voor diervoeding. Dat meldde KBC Securities. DSM betaalt 980 miljoen euro voor Erber, exclusief twee kleinere onderdelen van het familiebedrijf.

De overname wordt gefinancierd met schulden. KBC stelt dat de overnamesom aanvaardbaar is gezien de solide groei van Erber in de afgelopen jaren. In vergelijking met de gehele omvang van DSM gaat het volgens KBC om een relatief kleine aanvulling van de portefeuille met de overname van Erber.

KBC zegt DSM te waarderen voor zijn brede productportfolio en leidende posities bij voeding en dat stelt dat het bedrijf momenteel eerlijk is gewaardeerd. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 115 euro.

Grootste overname

ING zegt dat de overname strategisch goed past bij DSM en dat wordt bewezen dat het management van DSM goede overnames kan vinden die waarde toevoegen. Het is de grootste overname voor DSM sinds 2003, aldus de bank. Wel is ING teleurgesteld dat DSM zijn lopende aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro stopzet. ING heeft een sell-advies met een koersdoel van 90,94 euro.

Het aandeel DSM noteerde vrijdag omstreeks 10.00 uur een plus van 2 procent op 117,75 euro.