Beurzen blijven voorzichtig na zware verliesbeurt

een dagje down nu mag alles weer omhoog, het is echt een casino geworden. het is te hopen dat er geen tweede grote corona uitbraak gaat komen want ik denk dat het dan veel langer gaat duren dan men nu verwacht. we gaan het vanzelf zien maar er wordt al tijden een gevaarlijk spel gespeeld. al jaren eigenlijk dus je ziet gelijk dat dit nog heel lang kan duren. Go with the flow, maar buy and hold is erg gevaarlijk in deze markt, dit geeft ook aan dat er meer speculatie is dan spraken van echt beleggen.