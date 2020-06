Beurzen blijven voorzichtig na zware verliesbeurt

Gepubliceerd op | Views: 2.288

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs schommelde vrijdag tussen winst en verlies. Ook de andere Europese beurzen lieten een wispelturig koersverloop zien. Beleggers bleven voorzichtig na de zware verliezen in de afgelopen dagen. Wall Street beleefde donderdag de slechtste beursdag sinds maart door de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen. De Amerikaanse openingsindicatoren wijzen voor vrijdag echter op een herstel voor de beurzen in New York.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 540,02 punten. De hoofdindex stevent af op een weekverlies van ruim 5 procent. De MidKap won 0,1 procent tot 732,15 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen daalde 0,7 procent na een groter dan verwachte krimp van ruim 20 procent van de Britse economie in april.

Sterkste stijger in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 3,6 procent. DSM won 2 procent. Het speciaalchemiebedrijf neemt voor 980 miljoen euro het Oostenrijkse Erber Group over, dat zich onder meer bezighoudt met natuurlijke voedingssupplementen, diervoeding en bescherming van gewassen. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een min van 1,9 procent.

Air France-KLM

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 3,8 procent) ging aan kop in de MidKap. PostNL zette de daling voort en stond onderaan met een min van 2,7 procent. Het postbedrijf moet mogelijk een deel van zijn activiteiten verkopen nu de rechter een streep zette door de vergunning die werd afgegeven om de fusie met Sandd goed te keuren. PostNL zakte donderdag al ruim 7 procent.

Accell klom 1,4 procent bij de kleinere bedrijven. De fietsenfabrikant boekte in maart en april ruim een kwart minder omzet door winkelsluitingen in een aantal landen. Na de heropening van winkels in onder andere Duitsland was er sprake van een sterke opleving. Alles bij elkaar ligt de fietsverkoop door Accell dit jaar 5 procent lager dan een jaar eerder.

IAG

In Londen steeg IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, bijna 3 procent. British Airways kijkt naar een vrijwillige vertrekregeling voor piloten als alternatief voor het moeten ontslaan van personeel. Mogelijk dat een dergelijke regeling ook bij andere onderdelen wordt ingezet.

De euro was 1,1311 dollar waard, tegen 1,1366 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,3 procent tot 35,14 dollar. Brentolie werd 3 procent goedkoper op 37,38 dollar.