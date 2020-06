DSM neemt voor 980 miljoen Oostenrijkse Erber Group over

Gepubliceerd op | Views: 871

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM neemt voor 980 miljoen euro het Oostenrijkse Erber Group over, dat zich bezighoudt met natuurlijke voedingssupplementen, analyse van diervoeder en voedsel en bescherming van gewassen. Er gingen al geruchten dat DSM op het punt stond een overnamedeal met Erber te sluiten.

De overname is exclusief twee kleinere onderdelen van Erber. De over te nemen activiteiten Biomin en Romer Labs van het bedrijf zijn goed voor een jaarlijkse omzet van 330 miljoen euro en tellen 1200 medewerkers en faciliteiten wereldwijd. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van dit jaar wordt afgerond. DSM verwacht dat de acquisitie in het eerste jaar na afronding zal gaan bijdragen aan de winst.

Erber is een in 1983 opgericht familiebedrijf. Volgens DSM wordt met de aankoop de expertise en kennis op het gebied van diervoeding vergroot. De top van DSM spreekt van een "prachtige aanvulling" door de overname van Erber. Oprichter en president Erich Erber van de Oostenrijkse onderneming zegt dat DSM een "perfect huis" is voor zijn bedrijf.

Aandeleninkoopprogramma

De overname wordt gefinancierd met schulden. Het is de grootste aankoop door DSM in lange tijd. Volgens analisten is de balans van DSM sterk genoeg om de overname makkelijk te verteren.

DSM maakte verder bekend te stoppen met zijn lopende aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro dat in februari vorig jaar werd aangekondigd in verband met de coronacrisis en de overname van Erber. Tot dusver had DSM voor 745 miljoen euro eigen aandelen ingekocht onder dat programma.