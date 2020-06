'Licht lager begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 3.224

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag waarschijnlijk met een klein verlies. Ook de andere Europese beurzen lijken licht lager te openen. Beleggers blijven voorzichtig na de forse verliezen in de afgelopen dagen. Ook de koersval op Wall Street, die werd veroorzaakt door de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in de Verenigde Staten, zorgt voor terughoudendheid. De Amerikaanse openingsindicatoren wijzen echter op enig herstel voor de beurzen in New York.

Het aantal coronabesmettingen is wereldwijd opgelopen tot zo'n 7,5 miljoen. In de VS zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen besmettingsgevallen. Het oplopende aantal coronabesmettingen in veel Amerikaanse staten brengt de heropening van de grootste economie ter wereld in gevaar. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet echter weten dat een nieuwe sluiting van de economie om de virusuitbraak in te dammen "geen levensvatbare" optie is. Mnuchin verklaarde daarnaast dat de Trump-regering een tweede stimuleringsronde overweegt.

Op het Damrak blijft PostNL in de schijnwerpers staan. Het postbedrijf moet mogelijk een deel van zijn activiteiten verkopen nu de rechter een streep zette door de vergunning die werd afgegeven om de fusie met Sandd goed te keuren. PostNL zakte donderdag al ruim 7 procent.

OCI

OCI kondigde aan dat topman Nassef Sawiris van functie wisselt in de top van de in Amsterdam genoteerde kunstmestproducent. Hij gaat de rol van voorzitter vervullen en wordt als topman opgevolgd door Achmed El-Hoshy, de huidige operationeel directeur van OCI. Verder zal Hassan Badrawi toezicht gaan houden op fusie- en overname-activiteiten naast zijn huidige rol als financieel directeur.

De Europese beurzen sloten donderdag met flink lager. De AEX-index leverde 3,4 procent in tot 540,26 punten en de MidKap zakte 3,9 procent tot 731,31 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 4,5 procent. Wall Street ging hard onderuit en leed het grootste dagverlies sinds maart. De Dow-Jonesindex eindigde 6,9 procent lager op 25.128,17 punten. De brede S&P 500 verloor 5,9 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 5,3 procent.

De euro was 1,1315 dollar waard, tegen 1,1366 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,5 procent tot 35,42 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 37,68 dollar.