Japanse beurs sluit opnieuw lager

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag opnieuw lager geëindigd. Beleggers bleven voorzichtig na de zware verliesbeurt een dag eerder en de koersval op Wall Street. Door de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in de Verenigde Staten kelderde de Amerikaanse Dow-Jonesindex donderdag bijna 7 procent en leed daarmee het grootste dagverlies sinds maart. De Amerikaanse openingsindicatoren wijzen voor vrijdag echter op enig herstel van de beurzen in New York.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 0,8 procent het weekeinde in op 22.305,48 punten. De Japanse hoofdindex zakte een dag eerder al 2,8 procent en leverde deze week ruim 2 procent in. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse industriële productie in april met 9,8 procent op maandbasis is gedaald. Dat was meer dan de afname met 9,1 procent die eerder werd gemeld. Vooral de Japanse auto-industrie en staalmakers werden geraakt door de pandemie.

Bij de bedrijven verloor Sony 1,2 procent. Het technologieconcern maakte tijdens een onlinepresentatie de eerste games voor de nieuwe PlayStation 5 (PS5) bekend. De spelcomputer zelf komt pas tijdens de feestdagenperiode later dit jaar op de markt.

Ook de andere beursgraadmeters in Aziatische regio gingen omlaag. De beurs in Shanghai hield het verlies beperkt en noteerde tussentijds 0,2 procent in de min. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 1,4 procent en de Kospi in Seoul raakte meer dan 2 procent kwijt. De Australische All Ordinaries in Sydney zakte 1,8 procent.