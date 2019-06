Veel te lang lage rente .

Teveel bedrijven en over capaciteit productie .

Bedrijven ontwijken belastingen .

Overheden moeten hopen geld hebben voor het milieu .

Vroeger had ge 7 mager en 7 vette jaren en kwam er een zuivering .

Nu zijn de zekerheden volledig weg en worden we dikwijls misleid door bewuste verkeerde informatie .

Te veel banken die plukken om te overleven .

Denk in de toekomst nog alleen aandelen te kopen waar families inzitten die jaarlijks hun dividend krijgen