ABN AMRO steekt geld in misdaaddetectie

Nu nog een paar slimme en vooral integere mensen zoeken om de fantastische systemen aan te zetten en te willen hanteren. Het zal even schrikken worden hoeveel geld dit gaat kosten vrees ik... Echt niet fijn om een (aandeelhouder van een) bank te zijn ! Een en ander hangt samen met de vraag hoe verfijnd het systeem eigenlijk is. Kan het ook de vervlechting van de bovenwereld met de onderwereld aan? Of is het juist bedoeld om een en ander te maskeren en de winst van de bank veilig te stellen ?.