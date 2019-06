Japan Display zet mes in personeelsbestand

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - Japan Display ziet zich genoodzaakt afscheid te nemen van meer dan een kwart van zijn werknemers, wat neerkomt op 1200 banen. Het bedrijf sluit één van zijn fabrieken en de huidige topman ruimt op termijn het veld. De ingrepen zijn onderdeel van een reddingsplan voor de geplaagde schermenmaker.

Vooral de mobiele divisie van Japan Display, één van de leveranciers van Apple, kampt met de nodige tegenwind als gevolg van een mindere vraag en technologische verschuivingen. Het bedrijf maakte recent bekend financiële hulp te krijgen van een Chinees-Taiwanees consortium.

Onderdeel van de reorganisatie is de sluiting van de Hakusan-smartphonefabriek, wat zorgt voor een eenmalige afschrijving dit boekjaar van omgerekend enkele honderden miljoenen euro's. Voor alle werknemers, inclusief het bestuur, geldt dat het loon wordt verlaagd. Daarnaast wordt een verkoop van een fabriek in Mobara onderzocht. De huidige topman Yoshiyuki Tsukizaki geeft per 1 oktober de voorzittershamer door aan financieel directeur Minoru Kikuoka.