Inditex handhaaft omzetverwachting

Gepubliceerd op | Views: 145

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Het Spaanse kledingconcern Inditex, met bekende ketens als Zara, Bershka en Pull & Bear, handhaaft zijn verwachting voor de omzetgroei in het lopende gebroken boekjaar, ondanks de negatieve effecten van slecht weer in de tweede helft van het afgelopen kwartaal.

Inditex blijft bij zijn voorspelling voor een vergelijkbare groei met 4 tot 6 procent. In het eind april afgesloten kwartaal nam de omzet met 5 procent toe tot 5,9 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. Inditex had in de afgelopen periode in een aantal markten last van slecht weer, maar inmiddels zijn de verkopen weer hersteld. De nettowinst steeg met 10 procent tot 734 miljoen euro.

In mei werd nog bekend dat topman Pablo Isla volgende maand moet worden opgevolgd door operationeel directeur Carlos Crespo. Isla zal dan de functie van uitvoerend voorzitter gaan invullen.