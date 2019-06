Goldman verhoogt adviezen op staalbedrijven

Ben van oordeel dat het vroeg of laat sowieso tot een handelsakkoord tussen VS/China moet komen en dat de staalindustrie een belangrijke deel in dit akkoord zal vervat worden. Veel hangt af van de ontmoeting Trump/XiPing eind deze maand in kader van G20 in Osaka; maar bij een ontdooiïng van de relaties en herrelancering van de gesprekken; zie ik de aandelen in de staalindustrie en specifiek AM fors herstellen in 1° instantie tot niveaus van € 17,50 tot max. € 18,00 om dan in 2° jaarhelft verder zachtjes op te lopen tot € 20 jaareinde...