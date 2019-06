Axel Springer verdwijnt van beurs

Gepubliceerd op | Views: 373

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse mediaconcern Axel Springer, uitgever van onder meer de kranten Bild en Die Welt, wordt van de beurs gehaald door de Amerikaanse investeerder KKR, samen met de oprichtersfamilie van Axel Springer en topman Mathias Döpfner.

Het bod bedraagt 63 euro per aandeel in contanten, waarmee Axel Springer wordt gewaardeerd op circa 6,8 miljard euro. Eind mei bevestigde Axel Springer al geruchten over een bod om de onderneming van de beurs te halen. De meerderheid van de stukken is in bezit van de Springer-stichting en leden van de familie Springer. Topman Döpfner bezit ook een klein belang.

In het afgelopen jaar is de koers van het in 1946 in Hamburg opgerichte Axel Springer op de aandelenmarkt in Frankfurt flink gedaald, mede door tegenvallende resultaten. De onderneming kwam woensdag met een verlaging van de verwachtingen voor heel 2019.