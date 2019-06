'Openingsverlies voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 2.169

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag naar verwachting met verlies. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk lager beginnen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de opmars in de afgelopen dagen. De blik blijft vooral gericht op de handelsperikelen tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China.

Op Beursplein 5 staat TKH Group in de schijnwerpers. Het technologiebedrijf verhoogde voorafgaand aan een beleggersdag zijn doelstellingen voor de middellange termijn. Ook breidt TKH het desinvesteringsprogramma flink uit.

De aandelen van de staalbedrijven ArcelorMittal en Aperam zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Goldman Sachs schroefden hun aanbeveling voor beide bedrijven op naar kopen.

Raffinaderij

Takeaway.com promoveert per maandag 24 juni van de MidKap naar de AEX-index van de beurs in Amsterdam. De maaltijdbestelsite neemt bij de herweging, die beursexploitant Euronext elk kwartaal uitvoert, de plaats over van Gemalto, dat eind mei van de beurs verdween. De toeleverancier aan apotheken Fagron gaat van de AScX naar de MidKap en ICT Group krijgt een plekje in de AScX.

Olie- en gasconcern Shell liet weten zijn Martinez-raffinaderij in het Amerikaanse Californië te verkopen aan PBF Energy. De deal heeft een waarde van maximaal 1 miljard dollar. De transactie moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. Verder kondigde veevoerbedrijf ForFarmers aan dat financieel directeur Arnout Traas in april 2020 stopt. Hij heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen op de algemene aandeelhoudersvergadering van volgend jaar.

Medische software

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Deutsche Telekom. Een groep Amerikaanse staten stapt naar de rechter om zo een fusie van de grote telecombedrijven Sprint en T-Mobile US te blokkeren. T-Mobile US is het Amerikaanse onderdeel van Deutsche Telekom. Aan het overnamefront kondigde het Franse softwarebedrijf Dassault Systèmes aan Medidata over te nemen voor 5,8 miljard dollar. Het Amerikaanse bedrijf houdt zich bezig met software op medisch gebied en heeft de grootste farmaceuten ter wereld als klant.

De euro was 1,1335 dollar waard tegenover 1,1316 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 52,22 dollar. Brentolie zakte 1,8 procent in prijs tot 61,16 dollar per vat.