'Shell minder bezield over taxidienst Londen'

LONDEN (AFN) - Olie- en gasconcern Shell is minder enthousiast over het Londense taxiplan. De Britse zakenkrant Financial Times schrijft dat de plannen zijn afgeschaald, omdat deze te weinig inkomsten zouden genereren.

Shell biedt taxidiensten aan via de app FarePilot. Deze blijft voorlopig nog in de lucht, maar het aantal medewerkers voor het project zal op termijn dalen. Nu zijn dat er nog 24. De beslissing van Shell volgt 18 maanden nadat het taxiplan het levenslicht zag.