Financieel topman ForFarmers weg in 2020

Gepubliceerd op | Views: 325

LOCHEM (AFN) - Financieel directeur Arnout Traas stopt in april 2020 bij veevoerbedrijf ForFarmers. Hij heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen op de algemene aandeelhoudersvergadering van volgend jaar.

Traas kwam in augustus 2011 in dienst als financieel topman bij ForFarmers, dat in mei 2016 een notering kreeg op Beursplein 5. Hij gaf aan zich op andere activiteiten te willen gaan richten waaronder bijvoorbeeld toezichthoudende taken. ForFarmers gaat binnenkort een zoektocht beginnen naar een opvolger.