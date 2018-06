Gepubliceerd op | Views: 156

ZAANDAM (AFN) - De circa 1200 medewerkers van slijterij Gall & Gall, onderdeel van supermarktconcern Ahold Delhaize, kunnen weer een loonsverhoging tegemoet zien. Dat is evenwel niet te danken aan de vakbonden want die waren door Gall & Gall buitenspel gezet. In plaats daarvan zijn er afspraken gemaakt met de eigen ondernemingsraad.

Volgens een woordvoerster van het bedrijf hebben de bonden de oude slijterij-cao jaren terug zelf opgezegd, zo verklaart ze naar aanleiding van berichtgeving door De Telegraaf. Om het personeel toch weer een loonsverhoging te kunnen geven is Gall & Gall daarom gaan onderhandelen met zijn medezeggenschapsorgaan.

De deal komt neer op een voortzetting van de oude cao, maar dan met 6 procent loonsverhoging verspreid over drie jaar. De afspraken zijn ook in een stemming aan het personeel voorgelegd.

Volgens De Telegraaf is vakbond FNV erg boos over de gang van zaken. De bond zou ook een gang naar de rechter onderzoeken vanwege mogelijke juridische onregelmatigheden. Het is niet voor het eerst dat een bedrijf besluit om zonder de bonden maar met een ondernemingsraad afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. Eerder deed onder meer Jumbo dit ook al.