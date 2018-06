Beursgang Adyen meermaals overtekend

Gepubliceerd op | Views: 694

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar aandelen Adyen is zeer groot. De inschrijving voorafgaand aan de beursgang van de betalingsdienstverlener is meerdere malen overtekend, meldt het bedrijf aan de vooravond van zijn debuut op het Damrak.

Adyen heeft de prijs van zijn beursgang vastgesteld op 240 euro per aandeel. Dat is aan de bovenkant van de voorgestelde bandbreedte, zo bleek eerder al. Adyen had eerder zijn aandelen aangeboden voor een indicatieve prijs tussen de 220 en 240 euro per stuk.

Inschrijven op stukken was voor particulieren niet mogelijk. Dat was voorbehouden aan grote institutionele partijen, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen.

Een en ander betekent dat Adyen 849 miljoen euro zal ophalen met de beursgang. Als de zogeheten overtoewijzingsoptie volledig wordt gebruikt kan dat bedrag oplopen tot 947 miljoen euro. De vastgestelde prijs per aandeel geeft Adyen een waardering van ongeveer 7,1 miljard euro.