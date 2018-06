De beleggers van overzee, hebben weinig vertrouwen in de "deal". Het begint rood te kleuren.



Begrijpelijk!



Inflatie nooit zo hoog geweest. Dus grotere kans op een renteverhoging!

De "deal" is een futiliteit. Dat weten we allemaal.



Maar na een aantal uurtjes kent Trump, leider Kim al aardig goed.

Trump kan zo psycholoog worden.



Hij gelooft nu nog steeds in zijn eigen sprookjes.