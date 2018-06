EU-onderzoek overname Tele2 door T-Mobile

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Europa, telecommunicatie

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie begint een diepgaand onderzoek naar de plannen van T-Mobile Nederland om Tele2 Nederland over te nemen. De commissie vreest dat klanten in Nederland door deze overname hogere tarieven, een beperkter aanbod en minder innovatie krijgen.

EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging): ,,Toegang tot betaalbare en kwalitatieve mobiele telecomdiensten wordt steeds belangrijker. We beginnen dit onderzoek omdat we zeker willen zijn dat de geplande transactie niet leidt tot hogere tarieven of een beperkter aanbod mobiele diensten voor Nederlandse consumenten."

Door de deal zouden de nummers drie en vier op de Nederlandse telecommarkt samengaan. Hierdoor zou het aantal mobiele netwerkexploitanten in Nederland verminderen van vier naar drie. De nieuwe onderneming zou na KPN en VodafoneZiggo de nummer drie op de Nederlandse markt worden, stelt Vestager.

190 miljoen euro

Na een eerste marktonderzoek maakt de commissie zich niet alleen zorgen over de vermindering van het aantal spelers op de markt. Ook vreest ze dat de nieuwe onderneming minder zal worden geprikkeld om daadwerkelijk te concurreren met de resterende exploitanten. Daarom stelt ze nu een diepgaand onderzoek in.

Tele2 verklaart in een reactie dat het deze stap van Brussel al had verwacht. Volgens het bedrijf verandert er dan ook niks aan de planning wat betreft afronding van de deal. Tele2 en T-Mobile hopen voor het einde van het jaar klaar te zijn met hun samensmelting.

Met de plannen is overigens veel geld gemoeid. T-Mobile Nederland betaalt een bedrag van 190 miljoen euro voor de activiteiten van Tele2, zo werd eind vorig jaar bekend. Het Zweedse moederbedrijf van Tele2 krijgt daarnaast een kwart van de nieuwe onderneming in handen en Deutsche Telekom, dat eigenaar is van T-Mobile Nederland, de overige 75 procent.