De Yanks zijn niet optimistisch over de "deal" die is gesloten.

Het is meer een wassen neus, want N Korea gaat haar kernwapens echt niet wegdoen. Eens dictator, blijft dictator. Ook zo met Kim. Hij laat zich niet de les lezen door Trump.



Trump voelt zich The Man, terwijl ook hij denkt aan de verkiezingen die over enkele maanden komen!