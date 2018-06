Tevredenheid alom over top Kim-Trump

Poetin's puppet on a string (Trump), doet precies wat gunstig is voor Poetin. Allianties sluiten met Poetins bevriende dictatoren. Een wig drijven tussen de VS en de overige Westerse landen. Rusland voordragen om weer in de G8 te komen en de illegale annexatie van de Krim te vergeten. Een handelsoorlog starten met Europa, waardoor Europa gedwongen wordt meer zaken te doen met dictaturen als Rusland en China.



Poetin, de rijkste man op aarde, heeft Trump tenslotte geholpen president te worden van de VS door Clinton in discredit te brengen aan de hand van fake news.

Trump doet precies wat zijn baas hem opdraagt. In ruil hiervoor zal Trump ooit riant beloond worden, mits Poetin in staat wordt gesteld na zijn 5e ambstermijn zijn illegaal verkregen miljarden legaal uit te geven in de VS.