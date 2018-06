Gepubliceerd op | Views: 440 | Onderwerpen: telecommunicatie

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - Telecom Italia schrapt 4500 arbeidsplaatsen door mensen met vervroegd pensioen te laten gaan. Dat meldden de vakbonden bij het bedrijf nadat een deal werd getekend.

De ingreep maakt deel uit van een plan om in totaal circa 7000 banen te schrappen dat in januari werd aangekondigd door Telecom Italia. Dat komt neer op 14 procent van het personeelsbestand bij het Italiaanse telecomconcern. De maatregel moet helpen om kosten te besparen en het bedrijf efficiënter te laten werken. Telecom Italia zou daarnaast van plan zijn om 2000 jongere krachten in te huren. Dat zou weer geregeld moeten worden door circa 3000 oudere werknemers minder uren te laten draaien.