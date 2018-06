'IMCD zet stap naar landelijke dekking in VS'

Gepubliceerd op | Views: 122 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - IMCD zet met de overname van de Amerikaanse chemicaliëndistributeur HORN een nieuwe stap op weg naar landelijke dekking in de Verenigde Staten. Dat stellen analisten van ING die inschatten dat IMCD zo'n 100 miljoen dollar neertelde voor de Amerikaanse branchegenoot.

HORN heeft lagere winstmarges dan IMCD, maar het Nederlandse bedrijf heeft in het verleden laten zien dat het aankopen soepel en winstgevend kan integreren. Risico is wel dat het nu twee bedrijven aan de Amerikaanse westkust tegelijkertijd moet opnemen in de eigen onderneming, menen de marktvorsers. IMCD nam namelijk in september het Amerikaanse Lomas over.

ING handhaaft zijn buy-advies met een koersdoel van 63,70 euro voor IMCD. Het aandeel in de chemicaliëndistributeur stond rond 10.05 uur 4,8 procent hoger op 58,50 euro.