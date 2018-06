Avantium begint bouw demonstratiefabriek

Gepubliceerd op | Views: 457 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

AMSTERDAM (AFN) - Chemisch technologiebedrijf Avantium is begonnen met de bouw van een nieuwe demonstratiefabriek in Nederland voor de productie van biologische ethyleenglycol uit hernieuwbare suikers. De faciliteit moet in 2019 in gebruik worden en krijgt maximaal twintig werknemers.

Volgens Avantium maakt de nieuwe fabriek deel uit van een eerder aangekondigde investering van 15 miljoen tot 20 miljoen euro in nieuwe technologieën. Ethyleenglycol is een belangrijk bestanddeel voor plastic producten. Avantium stelt dat op biologische basis geproduceerde ethyleenglycol een sterk groeipotentieel heeft.

Verder gaf Avantium aan dat zijn bioraffinaderij in Delfzijl bijna klaar is. In die fabriek worden houtsnippers met behulp van zoutzuur omgezet in glucose en lignine.