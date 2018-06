Nikkei hoger na gesprek Trump en Kim

Gepubliceerd op | Views: 490 | Onderwerpen: Donald Trump

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw hoger gesloten. Alle ogen in het Verre Oosten waren gericht op de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. De twee tekenden een overeenkomst, waarmee de denuclearisering van Noord-Korea mogelijk een stap dichterbij lijkt. De exacte inhoud van het akkoord is echter nog niet bekend.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 0,3 procent op 22.878,35 punten. Vooral de farmaceutische concerns en spoorwegbedrijven, die als defensieve beleggingen worden gezien in onzekere tijden, waren favoriet bij beleggers. Takeda Pharmaceutical klom 2,2 procent en East Japan Railway en West Japan Railway dikten 3 procent en 2,6 procent aan.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de meeste beursgraadmeters licht omhoog. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,7 procent. In Sydney klom de All Ordinaries 0,2 procent. De Kospi in Seoul stond 0,1 procent lager.