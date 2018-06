Het gaat voor de linkse populisten een nare dag worden.

Het mooie nieuws is voor hun niet te verkroppen.



Ze staan stampvoetend naast de zijlijn en janken als een klein kind die zijn zin niet krijgt.



Je had er toch ook niet aan moeten denken dat de linke mevrouw van de man met de sigaar aan het bewind had zullen staan.



Troedoo zal zijn wenkbrauwen wel doen fronsen.



Het begin is er, het zal zeker niet makkelijk gaan.

Maar waar een wil is, is een weg.