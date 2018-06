Trump en Kim tekenen document na top

Gepubliceerd op | Views: 1.952 | Onderwerpen: Donald Trump

SINGAPORE (AFN/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben een document ondertekend na de historische top in Singapore die gericht was op denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Er waren niet onmiddellijk details bekend over de inhoud van het document. Trump zal naar verwachting later dinsdag verdere informatie geven over de inhoud van de overeenkomst.

Hoewel de top slechts het begin is van een diplomatiek proces, zou dit een blijvende verandering in de veiligheid van Noordoost-Azië kunnen brengen.

Voordat Kim zijn handtekening zette onder wat Trump omschreef als een ,,veelomvattende brief'', zei Kim dat de twee leiders een historische bijeenkomst hadden ,,en hebben besloten het verleden achter zich te laten. De wereld zal een grote verandering zien''.

Trump zei dat het proces van denuclearisatie ,,heel, heel snel'' zou gebeuren. Hij voegde eraan toe dat hij een ,,speciale band'' met Kim had gevormd en dat de relatie met Noord-Korea heel anders zal zijn. ,,Dit zal naar steeds meer en meer leiden'', zei Trump.

Gevraagd of hij Kim zou uitnodigen voor een bezoek naar het Witte Huis, zei Trump: ,,Absoluut, dat zal ik doen.'' Tijdens een wandeling na de lunch door de tuinen van het hotel in Singapore, waar de top werd gehouden, zei Trump dat de top ,,beter was gegaan dan iemand had verwacht''.